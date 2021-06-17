МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. В Московской области с 12 июня отмечается рост записавшихся на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Число случаев COVID-19 в России выросло на 14 057

"Мы уже с 12 числа видим рост записавшихся на прививку, как попросту говорят в народе. Если раньше запись была 12-14 тысяч, то сейчас она доходит до 30-35 мы ожидаем сегодня тысяч в день. Для этого мы обратились за дополнительным объемом вакцин, спасибо правительству Российской Федерации, всем тем, кто производит вакцину", — сказал Воробьев во время совещания об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы услуг в Подмосковье.

Также губернатор отметил, что крайне важно обеспечить удобную, комфортную систему вакцинации, все эти вопросы требуют особой коммуникации. Работодателям нужно нести ответственность и помогать людям, тем, кто ещё не зарегистрирован на госуслугах, чтобы получить QR-код, подтверждающий вакцинацию.

"Если у руководителей предприятий, если у людей есть вопросы, нужно внимательно, терпеливо объяснять, безусловно, часто с участием врача", — сказал Воробьев.

Он уточнил, что практически каждый человек и руководитель предприятия в Подмосковье получит письма о ситуации с вакцинацией. Песков заявил, что процесс вакцинации в России идет плохо

Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин сообщил, что обязательную вакцинацию в Московской области необходимо пройти около 670 тысячам человек.

"Фактически в той категории организаций, структур, предприятий и так далее, которые перечислены в постановлении главного санитарного врача, работает чуть более 1 миллиона человек. В этом смысле целевым значением для этой группы по вакцинации для нас является 670 тысяч человек", — сказал Духин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории Подмосковья ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания.