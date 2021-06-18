МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Москвы приняли решение ужесточить ограничительные меры, связанные с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. Минздрав объяснил всплеск COVID-19

Так, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в блоге, что с субботы в столице начинается эксперимент по COVID-free зонам в ресторанах, для начала — в 15-20 заведениях.

"В ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала — в полутора-двух десятках ресторанов", — написал мэр.

Кроме того,в Москве вводится ограничение на зрелищные мероприятия — может присутствовать максимум одна тысяча человек.

"Наши посетители и работники зачастую говорят, что мы зря пристаем к ним с ограничениями и вакцинацией. Особенно после того, что они видят по телевизору. Мероприятия, спортивные, зрелищные, гуляльные и так далее. Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми", — говорится в сообщении. Минобороны начало разработку лекарства от COVID в виде жвачки

Танцполы и фан-зоны для болельщиков в Москве придется закрыть, но театры и кино пока смогут работать.

Добавляется, что детские игровые комнаты и площадки останутся закрытыми еще 10 дней. Дети могут находиться в ресторанах, но с родителями, уточнил Сергей Собянин.

"Это хороший эксперимент, но там есть один вопрос, который нам все равно надо решить. Что делать с детьми? Потому что до 18 лет прививку делать нельзя. То ли не пускать их, то ли… Для детей сделаем исключение. Но пусть приходят со взрослыми", — написал он, касаясь темы посещения "бесковидных" ресторанов с детьми.

Помимо этого, Сергей Собянин продлил введённые из-за коронавируса ограничения по работе столичных зоопарков, фудкортов, ограничения на ночную работу ресторанов и использование инфраструктуры в парках в столице до 29 июня включительно.

Несмотря на это, режим нерабочих дней в Москве отменяется с 21 июня.