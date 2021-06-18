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Собянин призвал начать ревакцинацию от коронавируса
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Начать ревакцинацию от коронавируса сейчас жизненно необходимо, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже... ПРАЙМ, 18.06.2021
вакцинация, сергей собянин, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Начать ревакцинацию от коронавируса сейчас жизненно необходимо, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. Сейчас начать ревакцинацию — жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии", — написал Собянин в личном блоге.
Он добавил, что ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был "Спутник V" — первым компонентом "Спутника".
Мэр столицы также упомянул, чтодля вакцинации работников общепита столицы потребуется длительный период, месяц-полтора. Вакцинация мигрантов в Москве может начаться в начале июля "Спутником Лайт", добавил Собянин.
Ранее стало известно, что Москва отменяет режим нерабочих дней с 21 июня.