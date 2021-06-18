МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Начать ревакцинацию от коронавируса сейчас жизненно необходимо, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Москва ужесточает ограничения по COVID-19

"Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. Сейчас начать ревакцинацию — жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии", — написал Собянин в личном блоге.

Он добавил, что ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был "Спутник V" — первым компонентом "Спутника".

Мэр столицы также упомянул, чтодля вакцинации работников общепита столицы потребуется длительный период, месяц-полтора. Вакцинация мигрантов в Москве может начаться в начале июля "Спутником Лайт", добавил Собянин.

Ранее стало известно, что Москва отменяет режим нерабочих дней с 21 июня.