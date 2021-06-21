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Путин заявил, что угроза коронавируса в России еще не отступила
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Угроза коронавируса в России еще не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить, заявил президент РФ Владимир Путин. "К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила", —... ПРАЙМ, 21.06.2021
владимир путин, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Угроза коронавируса в России еще не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить, заявил президент РФ Владимир Путин.
"К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила", — сказал президент на встрече депутатами Государственной думы седьмого созыва.
"Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной… все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину", — добавил он.
В ряде регионов ситуация с COVID-19 даже обострилась, добавил Путин. "В ряде регионов ситуация даже обострилась, как вы знаете", — сказал Путин на встрече.
Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 17 378, до 5 334 204. Наибольшее среди субъектов РФ число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве (7584), Подмосковье (1811) и Санкт-Петербурге (1046).