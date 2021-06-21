МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Угроза коронавируса в России еще не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить, заявил президент РФ Владимир Путин. Кремль назвал тяжелой ситуацию с коронавирусом в России

"К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила", — сказал президент на встрече депутатами Государственной думы седьмого созыва.

"Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной… все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину", — добавил он.

В ряде регионов ситуация с COVID-19 даже обострилась, добавил Путин. "В ряде регионов ситуация даже обострилась, как вы знаете", — сказал Путин на встрече.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 17 378, до 5 334 204. Наибольшее среди субъектов РФ число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве (7584), Подмосковье (1811) и Санкт-Петербурге (1046).