2021-06-22T15:26:00+03:00
2021-06-22T15:30:20+03:00
2021-06-22T15:26:00+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20210622/834002314.html
Собянин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом в Москве
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве остается очень сложной, в больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге... ПРАЙМ, 22.06.2021
covid-19, пандемия, москва, сергей собянин, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83231/39/832313914.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83231/39/832313914.jpg
https://1prime.ru/images/83231/39/832313913.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83231/39/832313913.jpg
https://1prime.ru/images/83231/39/832313901.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83231/39/832313901.jpg
https://1prime.ru/society/20210622/834002286.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ.Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве остается очень сложной, в больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
"Ситуация с заболеваемостью ковидом остается очень сложной. В больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей", — говорится в сообщении.
Количество записей на вакцинацию от коронавируса в Москве возросло в 4-5 раз, система здравоохранения в Москве работает с полной мобилизацией своих возможностей, добавил мэр столицы.
"Количество записей на вакцинацию возросло в 4-5 раз. Прививочные пункты в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" и торговых центрах работают на полную мощность. Но понятно, что массовая вакцинация — дело небыстрое. Чтобы она начала давать результат, потребуется еще два-три месяца", — написал Собянин.
Ранее мэр Москвы принял решение с 28 июня ограничить посещение заведений общепита в Москве.