МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ.Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве остается очень сложной, в больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Власти Москвы сказали, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID

"Ситуация с заболеваемостью ковидом остается очень сложной. В больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей", — говорится в сообщении.

Количество записей на вакцинацию от коронавируса в Москве возросло в 4-5 раз, система здравоохранения в Москве работает с полной мобилизацией своих возможностей, добавил мэр столицы.

"Количество записей на вакцинацию возросло в 4-5 раз. Прививочные пункты в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" и торговых центрах работают на полную мощность. Но понятно, что массовая вакцинация — дело небыстрое. Чтобы она начала давать результат, потребуется еще два-три месяца", — написал Собянин.

Ранее мэр Москвы принял решение с 28 июня ограничить посещение заведений общепита в Москве.