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Собянин ждет ухудшения ситуации с коронавирусом в стране
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет сложной, оптимистических прогнозов делать не приходится. "Каковы прогнозы на ближайшее... ПРАЙМ, 23.06.2021
сергей собянин, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет сложной, оптимистических прогнозов делать не приходится.
"Каковы прогнозы на ближайшее время? На мой взгляд, ситуация будет сложной. В общем, пока не то что расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится", — сказал Собянин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Ранее первый регион в России объявил локдаун из-за COVID-19.