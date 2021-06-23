МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет сложной, оптимистических прогнозов делать не приходится. Голикова рассказала о темпах вакцинации в России

"Каковы прогнозы на ближайшее время? На мой взгляд, ситуация будет сложной. В общем, пока не то что расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится", — сказал Собянин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Ранее первый регион в России объявил локдаун из-за COVID-19.