КРАСНОЯРСК, 23 июн — ПРАЙМ. Власти Бурятии ввели в республике нерабочие дни с 27 июня по 11 июля из-за коронавируса, сообщает пресс-служба правительства республики. Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России

"Режим нерабочих дней введен в республике Бурятия с 27 июня по 11 июля. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых органищаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ", — говорится в сообщении.

По данным регионального главка Роспотребнадзора на утро среды в регионе с начала пандемии зарегистрировано 42 435 заболевания коронавирусом, за сутки 258 больных. Более половины случаев приходится на жителей столицы республики Улан-Удэ.

Допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала, будет ограничен во время режима нерабочих дней, который ввели из-за сложной ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства республики.

Во время режима нерабочих дней дети до 14 лет в Бурятии смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых, сообщает пресс-служба правительства республики.