МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Минздрав России готов обсуждать с Евросоюзом взаимное признание COVID-паспортов, соответствующее письмо получено, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. ЕС предложил России обсудить сотрудничество по COVID-сертификатам

"Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать", — сказал Кузнецов, комментируя предложение ЕС о взаимном признании электронных COVID-паспортов.

Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, это расширит возможности для облегчения путешествий граждан.