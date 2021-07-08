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Минздрав готов обсудить с ЕС взаимное признание COVID-паспортов
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Минздрав России готов обсуждать с Евросоюзом взаимное признание COVID-паспортов, соответствующее письмо получено, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей... ПРАЙМ, 08.07.2021
вакцинация, covid-19, пандемия, ес, минздрав, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Минздрав России готов обсуждать с Евросоюзом взаимное признание COVID-паспортов, соответствующее письмо получено, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
"Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать", — сказал Кузнецов, комментируя предложение ЕС о взаимном признании электронных COVID-паспортов.
Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, это расширит возможности для облегчения путешествий граждан.