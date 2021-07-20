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Более четырех миллионов москвичей привились первым компонент вакцины
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Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты свыше 4 миллионов москвичей, второй — более 2,2 миллиона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Благодаря добросовестному труду... ПРАЙМ, 20.07.2021
сергей собянин, вакцинация, covid-19, пандемия, москва, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты свыше 4 миллионов москвичей, второй — более 2,2 миллиона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Благодаря добросовестному труду медицинских работников в Москве с 5 декабря 2020 года осуществляется массовая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Всего в столице вакцинировано свыше 4 миллионов человек, из них вторым компонентом — свыше 2,2 миллиона человек", — говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы со ссылкой на Собянина.