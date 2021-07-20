МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты свыше 4 миллионов москвичей, второй — более 2,2 миллиона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Благодаря добросовестному труду медицинских работников в Москве с 5 декабря 2020 года осуществляется массовая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Всего в столице вакцинировано свыше 4 миллионов человек, из них вторым компонентом — свыше 2,2 миллиона человек", — говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы со ссылкой на Собянина.