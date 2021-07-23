МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Рост заболеваемости коронавирусом сохраняется в 57 регионах РФ, в 18 регионах — стабилизация, в десяти — снижение, при этом в Москве заболеваемость снизилась на треть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По регионам Российской Федерации: рост заболеваемости сохраняется в 57 регионах, стабилизация — в 18, и снижение — в десяти регионах РФ. При этом в Москве заболеваемость снизилась на треть", — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.