МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 23 564 до 6 242 066, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 23 564 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 013 (8,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 242 066 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,38%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 3481, Санкт-Петербурге — 1916, Подмосковье — 1453, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 28, Чукотском автономном округе — 19, Ненецком автономном округе — 12.

За сутки в РФ выписаны 20 485 человек после COVID-19, в частности, в Москве — 4574, Санкт-Петербурге — 1965, Подмосковье — 1784. За весь период выписано по выздоровлении по России — 5 588 848.

За сутки в РФ подтверждены 794 смерти после COVID-19, в частности, в Москве скончались 76 человек, в Санкт-Петербурге — 67, в Подмосковье — 31. За весь период по России умер 157 771 человек.