Эксперты объяснили "взрывной" рост трат россиян на здоровье
Эксперты связали рост расходов россиян на здоровье с увеличением спроса на анализы крови
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. В России на фоне вакцинации от COVID-19 летом 2021 года значительно увеличился спрос на анализы крови, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сети медицинских офисов Labquest.
В лаборатории связали такую тенденцию с диагностикой здоровья россиян, которые собираются вакцинироваться или получить медотвод.
Увеличение количества исследований крови составило 35% в июне и 18% в июле по сравнению с маем и июнем соответственно, добавили в медицинской сети.
Кроме того, пациенты с хроническими заболеваниями заказывают услуги лаборатории для получения медотвода от вакцинации, отметил операционный директор медицинской лаборатории Labquest Сергей Амбросов.
Третья категория — россияне, которые делают постковидные исследования. Прирост количества таких анализов с начала лета достиг 20% к маю, рассказало агентство.