МОСКВА, 16 авг – МОСКВА. Пожалуй, единственный случай, когда досрочно гасить кредит не следует – это если у вас нет совсем никаких накоплений. Относить последнее в банк, надеясь в будущем сэкономить на процентах, будет ошибкой. Как минимум потому, что в случае возникновения непредвиденных ситуаций, вам придется брать новый кредит и, возможно, под более высокий процент, рассказывает агентству "Прайм" руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.

"Рассчитывая на досрочное погашение, не стоит забывать про подушку безопасности. Она должна быть у семьи на случай потери дохода или других непредвиденных обстоятельств", — добавляет он.

Как россияне научились погашать ипотеку досрочно сэкономить на переплате по процентам. Понятно, что основной долг погасить придется в любом случае, но вот процентов можно заплатить в 2-3 раза меньше.

Досрочное погашение бывает полное или частичное, когда вы ежемесячно кладете на счет сумму, превышающую обязательный платеж.

"Что выгоднее: копить на полное досрочное погашение или вносить ежемесячно большие суммы – спорный вопрос. В некоторых ситуациях выгоднее копить, ведь эти деньги можно дополнительно положить в банк под проценты или использовать другим образом для получения дополнительной прибыли. В этом случае переплату вы все равно сможете уменьшить, но еще и немного заработаете, хотя разница будет незначительная", — отмечает специалист.

При этом, указывает эксперт, когда вы гасите кредит частично-досрочно, у вас есть выбор: уменьшить сумму платежа или сократить срок кредита. Последний вариант выгоднее экономически, так вы сможете сэкономить на процентах на 15-20% больше.

Но такой способ, по мнению Григоряна, не всегда удобен. Иногда гораздо проще снизить сумму платежа до комфортного размера.

Когда выгоднее погасить кредит досрочно

Если у вас есть кредит, то всегда выгоднее погасить его досрочно, чем инвестировать в какие-то другие инструменты, например, банковские вклады.

"Несмотря на то, что ставки по депозитам подросли вместе со ставкой рефинансирования, между процентами по кредиту и потенциальному доходу от депозита — большой провал. Конечно, существуют более доходные варианты, но они относятся уже к сложным продуктам и надо обладать определенными знаниями, чтобы получать от них прибыль", — заключает Григорян.