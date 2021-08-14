МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. У большинства людей при спланированном рационе, при котором вы вписываетесь в необходимую для вас калорийность, и потребление пищи сбалансировано с вашим расходом энергии, можно найти место и кофе, и сливочному маслу, и салу. Ведь даже к прибавке веса и проблемам со здоровьем приводит не конкретный продукт, а его количество и калорийность рациона в течение дня. Об этом агентству "Прайм" рассказала врач-эндокринолог, диетолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ в Грохольском переулке Елена Маслова. Диетолог развеяла популярные мифы о питье воды

Так, к примеру, кофе является прекрасным источником антиоксидантов. Есть данные, что определенное количество кофе может снижать риски сердечной недостаточности. "Однако не стоит доходить до крайностей — избыток кофе может приводить к гиперстимуляции нервной системы, выводить кальций, обезвоживать", — подчеркивает эксперт.

Сливочное масло — источник насыщенных жиров, в небольшой степени полиненасыщенных. Несмотря на высокую калорийность, этот продукт нельзя назвать вредным, так как это источник определенных жирорастворимых витаминов, но употреблять масло можно лишь в очень небольшом количестве.

Сало — тоже смесь жиров, в основном, насыщенных и мононенасыщенных, источник легкоусвояемого холестерина. В его составе — жирорастворимые витамины, микроэлементы, однако оно очень калорийно.

"Ограниченное потребление такого продукта не является катастрофой, если не выходит за рамки потребляемых в сутки подобных жиров и холестерина", — поясняет врач.

Что касается мороженого, то, по словам врача-эндокринолога, диетолога Клинико-диагностического центра МЕДСИ (КДЦ) на Белорусской Анны Кривошеевой, этот продукт богат белком и является отличным источником питательных веществ – витаминов, минералов. Например, кальция и фосфора, влияющих на костную и зубную ткань. Главный диетолог Москвы рассказала, кому подойдет интервальное питание

В исследованиях было доказано, что мороженое увеличивает уровень серотонина, нейромедиатора, который также известен как гормон радости и счастья. Однако оно калорийно и содержит большое количество жиров и сахара, что негативно влияет на здоровье. Поэтому желательно отдавать предпочтение натуральному мороженому с минимальным количеством искусственных добавок, консервантов и ароматизаторов.

Также ценным и здоровым продуктом являются правильно приготовленные макароны из твердых сортов муки. Макароны входят в рацион средиземноморской диеты, которая доказала преимущества в снижении риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета.

"Цельнозерновые макароны из твердых сортов пшеницы богаты растительным белком, пищевыми волокнами и витаминами и являются источником медленно усваиваемых углеводов с низким гликемическим индексом", рассказывает Кривошеева.

"Это означает, что макаронные изделия дольше перевариваются и способствуют более длительному ощущению сытости", — уточняет эксперт.

Также "вполне здоровой закуской" является попкорн — он может превратиться во вредный продукт благодаря ароматическим и вкусовым добавкам. "Натуральная кукуруза (даже в готовом виде) представляет собой цельное зерно, а оно — важный источник основных витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов. Чтобы получить максимальную пользу, важно не забывать есть попкорн без добавок и с минимальным количеством соли", — говорит Кривошеева. Главный диетолог Москвы призвала не есть сладкое чаще двух раз в неделю

"Вместе с тем, не стоит забывать, что даже от самого полезного продукта в избытке можно получить побочные и негативные эффекты. Будьте умеренны, активны, питайтесь сбалансированно, без крайностей — и всё будет хорошо", — подытожили эксперты.