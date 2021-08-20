МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Помимо часто встречающихся респираторных симптомов Covid-19, на ранней стадии заболевания многие люди отмечают проблемы с органами зрения. В частности, самое частое проявление патологии глаз при Covid-19 – это коронавирусный конъюнктивит, рассказала агентству "Прайм" врач-офтальмолог "СМ-Клиника" Арпине Адамян.

"Слизистая глаза является очень благоприятной средой для коронавируса SARS-CoV-2, поскольку их pH (кислотно-щелочной баланс) совпадает. Из-за этого вирус может длительное время находиться в слизистой глаза, поражая его поверхность. Чаще всего заболевание поражает оба глаза", — отметила врач.

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К сожалению, коронавирусный конъюнктивит – это не все, чем Covid-19 может угрожать глазам. Как известно, инфекция поражает кровеносные сосуды, что становится причиной нарушения микроциркуляции крови в органах с последующим нарушением их работы. Учитывая, что в глазах находятся самые мелкие сосуды, нарушение кровообращения происходит, прежде всего, в них.

"А это, в свою очередь, грозит повышенным риском образования тромбов и возникновением васкулитов. Часто такие изменения на глазном дне никак не ощущаются, но пациентам после Covid-19 стоит быть внимательными к своему зрению: при появлении пятен, помутнений, сужении или потере зрения необходимо незамедлительно обратиться к врачу", — добавляет Адамян.

Врач рассказал, сколько длится иммунитет к коронавирусу Covid-19 может способствовать обострению и других хронических заболеваний глаз: глаукомы, увеитов, иридоциклитов, аллергических конъюнктивитов. На фоне новой коронавирусной инфекции обостряется герпетическая инфекция, отмечается учащение случаев герпетических кератитов (поражений роговицы), герпетических конъюнктивитов и блефаритов, предупреждает врач.

Она также отметила, что встречаются случаи молниеносного течения катаракты — когда пациент за 1-2 месяца отмечает резкое падение остроты зрения, а при обследовании выявляется достаточно сильное помутнение хрусталика.

"Особенно внимательными к своим глазам должны быть люди, которые носят мягкие контактные линзы. Рекомендовано отказаться от них на период пандемии коронавируса и перейти на очки", — заключила Адамян.