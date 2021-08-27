Врач Ткаченко: пациенту стоит насторожиться, если ему на первом приеме предлагают пройти МРТ
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Магнитно-резонансная томография (МРТ) — это дорогостоящее исследование, которое позволяет визуализировать органы и ткани нашего организма. Особенно хорошо МРТ "видит" ткань суставов и межпозвонковых дисков, связки, нервы, головной мозг. Однако в некоторых случаях назначение МРТ необоснованно, рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.
По данным BestDoctor, в частных клиниках наиболее часто назначают МРТ различных отделов позвоночника, а также головного мозга. Самый распространенный симптом для назначения МРТ — боль в спине, диагноз "остеохондроз позвоночника". Однако не любая боль в спине обязательно требует такой дорогостоящей диагностики. По отечественным и международным рекомендациям при впервые возникшей боли в спине врач должен в течение 4-6 недель лечить пациента обезболивающими препаратами и только при их неэффективности назначить МРТ позвоночника.
"На первом приеме МРТ стоит назначить только при высокой вероятности необходимости хирургического лечения из-за грыжи межпозвонкового диска или при наличии следующих "красных флажков": боль в груди, лихорадка, необъяснимая потеря массы тела, нарушения функций тазовых органов, онкологические заболевания, как в настоящее время, так и в анамнезе, плохое самочувствие или наличие хронических заболеваний, прогрессирующие неврологические нарушения, нарушения ходьбы и седловидная анестезия, возраст старше 50 лет при наличии остеопороза, а также возраст старше 70 лет", — перечислила врач.
Если доктор в частной клинике при отсутствии вышеперечисленных симптомов и состояний на первом же приеме рекомендует вам пройти МРТ и не может обосновать его необходимость, скорее всего, услугу вам навязывают, подчеркнула она.
МРТ головы также зачастую назначается необоснованно при наличии головных болей. Если при классической головной боли врач предлагает выполнить МРТ — скорее всего, он хочет навязать услугу. С другой стороны, МРТ головы действительно может показать результаты при следующих состояниях: остро возникшая, сильная головная боль, впервые возникшая головная боль, выраженная и непрерывно усиливающаяся головная боль, отметила врач.
"Также МРТ показано, если головная боль усиливается в положения лежа, провоцируется кашлем, чиханием, физическим напряжением, развивается впервые у людей старше 50 лет или сопровождается повышением температуры или эпилептическими припадками", — добавила она.
Если головная боль возникла после травмы головы, методом выбора для диагностики будет компьютерная томография головы (КТ), а не МРТ. МРТ суставов, аналогично МРТ спины, не назначают первым этапом диагностики. При травме сустава первой линией диагностики будут рентгенография сустава для оценки повреждения костей и УЗИ сустава для визуализации мягких тканей, наличия признаков воспаления.
"Если сразу после травмы врач предлагает выполнить МРТ, скорее всего, услуга навязана. При хронической проблеме с суставом, застарелых травмах МРТ, в первую очередь, необходима для оценки показаний для хирургического лечения", — заключила Ткаченко.
https://1prime.ru/health/20210827/834536465.html