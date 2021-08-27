МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Магнитно-резонансная томография (МРТ) — это дорогостоящее исследование, которое позволяет визуализировать органы и ткани нашего организма. Особенно хорошо МРТ "видит" ткань суставов и межпозвонковых дисков, связки, нервы, головной мозг. Однако в некоторых случаях назначение МРТ необоснованно, рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

По данным BestDoctor, в частных клиниках наиболее часто назначают МРТ различных отделов позвоночника, а также головного мозга. Самый распространенный симптом для назначения МРТ — боль в спине, диагноз "остеохондроз позвоночника". Однако не любая боль в спине обязательно требует такой дорогостоящей диагностики. По отечественным и международным рекомендациям при впервые возникшей боли в спине врач должен в течение 4-6 недель лечить пациента обезболивающими препаратами и только при их неэффективности назначить МРТ позвоночника.

"На первом приеме МРТ стоит назначить только при высокой вероятности необходимости хирургического лечения из-за грыжи межпозвонкового диска или при наличии следующих "красных флажков": боль в груди, лихорадка, необъяснимая потеря массы тела, нарушения функций тазовых органов, онкологические заболевания, как в настоящее время, так и в анамнезе, плохое самочувствие или наличие хронических заболеваний, прогрессирующие неврологические нарушения, нарушения ходьбы и седловидная анестезия, возраст старше 50 лет при наличии остеопороза, а также возраст старше 70 лет", — перечислила врач.

Если доктор в частной клинике при отсутствии вышеперечисленных симптомов и состояний на первом же приеме рекомендует вам пройти МРТ и не может обосновать его необходимость, скорее всего, услугу вам навязывают, подчеркнула она.

Врач дала совет, как уберечь почки от коронавируса

МРТ головы также зачастую назначается необоснованно при наличии головных болей. Если при классической головной боли врач предлагает выполнить МРТ — скорее всего, он хочет навязать услугу. С другой стороны, МРТ головы действительно может показать результаты при следующих состояниях: остро возникшая, сильная головная боль, впервые возникшая головная боль, выраженная и непрерывно усиливающаяся головная боль, отметила врач.

"Также МРТ показано, если головная боль усиливается в положения лежа, провоцируется кашлем, чиханием, физическим напряжением, развивается впервые у людей старше 50 лет или сопровождается повышением температуры или эпилептическими припадками", — добавила она.

Если головная боль возникла после травмы головы, методом выбора для диагностики будет компьютерная томография головы (КТ), а не МРТ. МРТ суставов, аналогично МРТ спины, не назначают первым этапом диагностики. При травме сустава первой линией диагностики будут рентгенография сустава для оценки повреждения костей и УЗИ сустава для визуализации мягких тканей, наличия признаков воспаления.

"Если сразу после травмы врач предлагает выполнить МРТ, скорее всего, услуга навязана. При хронической проблеме с суставом, застарелых травмах МРТ, в первую очередь, необходима для оценки показаний для хирургического лечения", — заключила Ткаченко.