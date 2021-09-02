МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Препарат для лечения коронавируса "Мир 19" находится на последнем этапе второй фазы клинических испытаний, заявил заведующий лабораторией молекулярной иммуногенетики, ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Илья Кофиади.
Он отметил, что "Мир 19" можно считать первым в мире препаратом, который способен специфически лечить коронавирусную инфекцию.
"При этом мы находимся на последнем этапе второй фазы клиниспытаний", — заявил Кофиади в ходе сессии "Управление ресурсами организма в основе долгой и качественной жизни" Восточного экономического форума.
"Мир 19" – этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Состоит из двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК и пептид – носитель. Разработчик — "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА, сейчас идут исследования препарата.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://1prime.ru/health/20210902/834587298.html
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