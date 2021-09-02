МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Препарат для лечения коронавируса "Мир 19" находится на последнем этапе второй фазы клинических испытаний, заявил заведующий лабораторией молекулярной иммуногенетики, ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Илья Кофиади. Замминистра здравоохранения: пандемия в России стала управляемой

Он отметил, что "Мир 19" можно считать первым в мире препаратом, который способен специфически лечить коронавирусную инфекцию.

"При этом мы находимся на последнем этапе второй фазы клиниспытаний", — заявил Кофиади в ходе сессии "Управление ресурсами организма в основе долгой и качественной жизни" Восточного экономического форума.

"Мир 19" – этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Состоит из двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК и пептид – носитель. Разработчик — "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА, сейчас идут исследования препарата.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.