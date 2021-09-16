МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать идею введения выходных после вакцинации от COVID-19, подчеркнув, что это прерогатива специалистов. Песков высказался об эффективности российских вакцин

"Мы в это не вмешиваемся", — заявил Песков.

Ранее Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив обратился к российским властям с предложением ввести три выходных дня после вакцинации от коронавируса после каждого этапа вакцинации от коронавируса с сохранением оплаты труда.