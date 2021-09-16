МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать идею введения выходных после вакцинации от COVID-19, подчеркнув, что это прерогатива специалистов.
"Мы в это не вмешиваемся", — заявил Песков.
Ранее Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив обратился к российским властям с предложением ввести три выходных дня после вакцинации от коронавируса после каждого этапа вакцинации от коронавируса с сохранением оплаты труда.
https://1prime.ru/health/20210916/834714392.html
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