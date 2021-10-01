МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. В России не будут объявлять локдаун из-за ситуации с COVID-19, заявила РИА Новости вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Число новых случаев COVID-19 в РФ наибольшее с 19 июля (24 522), сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Кроме того, в РФ зафиксирован очередной максимум смертей от коронавируса — за сутки скончалось 887 человек.
https://1prime.ru/health/20211001/834845905.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.