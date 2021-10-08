МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Саратовский Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан, сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

Мера коснется сотрудников сферы обслуживания, социальной сферы, а также государственных и муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления.

Ранее в пятницу обязательная вакцинация от коронавируса была введена также в Ямало-Ненецком автономном округе.