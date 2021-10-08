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Еще один регион вводит обязательную вакцинацию от COVID-19
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Саратовский Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан, сообщается в Telegram-канале РИА Новости. Мера коснется сотрудников... ПРАЙМ, 08.10.2021
общество , здоровье, новости, вакцинация, пандемия, covid-19, саратовская область
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Саратовский Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан, сообщается в Telegram-канале РИА Новости.
Мера коснется сотрудников сферы обслуживания, социальной сферы, а также государственных и муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления.
Ранее в пятницу обязательная вакцинация от коронавируса была введена также в Ямало-Ненецком автономном округе.