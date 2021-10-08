МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В Кремле считают важным взаимное признание с ЕС сертификатов вакцинации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Лавров рассказал о работе над признанием "Спутника V" в Европе

По его мнению, это поможет снять барьеры на передвижение граждан.

В переговорах России и ЕС по данному вопросу были недопонимания, признал пресс-секретарь главы государства, но сейчас работа идет в позитивном ключе.

"Мы знаем, что идут контакты, были взаимные недопонимания, связанные, наверное, с технологией предоставления друг другу информации и так далее, но сейчас, наверное, больше поводов для оптимизма, работа ведется в конструктивном ключе", — сообщил Песков.

В Кремле надеются на скорый результат переговоров с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. "Мы надеемся, что, собственно, скоро будет результат, это главное", — сказал Песков.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Документы были подготовлены по итогам двусторонних консультаций относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации. 30 сентября представительство ЕС подтвердило их получение, добавляется в сообщении.