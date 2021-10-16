МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. На сегодняшний день 92% депутатов Госдумы либо вакцинировались от COVID-19, либо переболели, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в интервью Дмитрию Киселеву для РИА Новости и программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

По его словам, в "Единой России" и ЛДПР вакцинировались 95% депутатов, среди эсеров — 90%, в КПРФ — 82%. Больше всего непривитых депутатов во фракции "Новых людей" — 30% парламентариев.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru. Видеоверсия будет доступна в воскресенье в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".