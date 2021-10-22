МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. В России уровень коллективного иммунитета составляет 45,7%. Об этом в пятницу сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Уровень коллективного иммунитета в России составляет 45,7%", — отмечает оперштаб.

Вакцинация первым компонентом — 53 511 786 раз. Вакцинация полного цикла — 49 161 150 раз.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 и тепловой карты по эпидемиологической ситуации в стране на портале стопкоронавирус.рф. Данные обновляются еженедельно.

Ранее в пятницу, 22 октября, в России объявили суточные данные по заболеваемости коронавирусом. Заболеваемость составила 37 141 человек, смертность — 1064 человека.