МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал в течение 4 недель перевести на удаленный формат работы сотрудников старше 60 лет для вакцинации от коронавируса и формирования у них иммунитета. Ссоответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
В первую очередь, мера касается лиц, имеющих хронические заболевания.
Реализацией данного поручения должны заняться высшие должностные лица субъектов РФ совместно с руководителями организаций и предприятий, уточняется в сообщении.
https://1prime.ru/health/20211025/835030272.html
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