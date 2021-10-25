МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал в течение 4 недель перевести на удаленный формат работы сотрудников старше 60 лет для вакцинации от коронавируса и формирования у них иммунитета. Ссоответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и COVID

В первую очередь, мера касается лиц, имеющих хронические заболевания.

Реализацией данного поручения должны заняться высшие должностные лица субъектов РФ совместно с руководителями организаций и предприятий, уточняется в сообщении.