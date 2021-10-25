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https://1prime.ru/society/20211025/835029770.html
Путин запретил работу общепита в ночное время
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Президент РФ Владимир Путин поручил регионам обеспечить запрет на работу предприятий общественного питания и проведение развлекательных мероприятий с 23.00 до 6.00. ПРАЙМ, 25.10.2021
общество , новости, владимир путин, россия, пандемия, covid-19
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил регионам обеспечить запрет на работу предприятий общественного питания и проведение развлекательных мероприятий с 23.00 до 6.00.