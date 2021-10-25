МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Максимум новых случаев COVID-19 за сутки обновлен в России, он составил 37 930, за все время пандемии зарегистрировано 8 279 573 случая заболевания, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 37 930 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 387 (9,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 8 279 573 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,46%.

За сутки в России выписаны 20 690 человек после COVID-19, за все время — 7 186 611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 690 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 7 186 611", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 7778, Подмосковье — 3127, Санкт-Петербурге — 2693, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 7778, 2. Московская область — 3127, 3. Санкт-Петербург — 2693 ", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки отмечено в Магаданской области — 27, Чукотском автономном округе — 18, Ненецком автономном округе — 14.

За сутки в России подтверждены 1069 смертей с COVID-19, за все время — 231 669, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 1069 смертей… За весь период по России умерло 231 669 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 83, Санкт-Петербурге — 65, Нижегородской области — 42.

В частности, в Москве выписано 3 892 человека, в Подмосковье — 2 345, Санкт-Петербурге — 1 102.