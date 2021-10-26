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2021-10-26T12:49:50+03:00

2021-10-26T12:48:00+03:00

2021

https://1prime.ru/health/20211026/835041743.html

Власти не планируют введение локдауна в Москве

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Новости

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https://россиясегодня.рф

ПЕСКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО В МОСКВЕ ЛОКДАУНА НЕТ И НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРАЙМ, 26.10.2021

общество , здоровье, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60