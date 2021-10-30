МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Россиянам с 8 ноября начнут выдавать новые сертификаты о вакцинации против коронавируса. В частности, в документе будут указываться не только сведения о сделанной прививке, но и о медицинских противопоказаниях к ней и перенесенном COVID-19. Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от COVID

Новый сертификат будет формироваться в электронном виде, найти его можно на портале Госуслуг.

Выданные ранее документы о прививке продолжат действовать и автоматически обновятся на Госуслугах до 1 марта 2022 года. Об этом говорится в приказе Минздрава.

Все данные будут формироваться на русском и английском языках. Сверху, на первой странице, предусмотрено место для QR-кода.

Как предупредили в Росздравнадзоре, за подделку сертификата о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы на срок до двух лет.

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