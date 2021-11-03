МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 40 443, до 8 633 643, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 40 443 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3452 (8,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За всю пандемию в стране зарегистрировано 8 633 643 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,47%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (6827), Санкт-Петербурге (3269), Подмосковье (2744). Наименьший темп прироста отмечен в Магаданской области (35), Чукотском автономном округе (18), Ненецком автономном округе (16). Россиянам рассказали о причинах пугающего побочного эффекта после COVID

За сутки в России выписаны 32 807 человек после COVID-19, за все время — 7 445 438, сообщили в оперативном штабе. "За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 32 807 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 7 445 438", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписали 6628 человек, в Санкт-Петербурге — 3326, в Подмосковье — 3056.

Максимум смертей с COVID-19 за сутки обновлен в России и составил 1189 случаев, за пандемию в стране скончались 242 060. В частности, в Москве — 95, Санкт-Петербурге — 86, Подмосковье — 53.

"За последние сутки подтверждено 1189 смертей… За весь период по России умерло 242 060 человек", — говорится в сообщении.