МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Роспотребнадзор предлагает расширить охват населения тестированием на COVID-19 и увеличить количество лабораторных исследований с 200 до 300 человек на 100 тысяч населения среднесуточно за неделю. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, где опубликован соответствующий проект постановления Главного санитарного врача РФ.

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В ведомстве считают, что такая мера будет способствовать быстрому выявлению заболевания и сдерживанию его распространения.

Согласно проекту, тестирование можно проводить любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя. "<…> C использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации", — уточняется в пояснительной записке.