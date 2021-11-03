МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Каких-либо решений о продлении режима нерабочих дней в России пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если будут какие-то иные решения, мы сразу будем вас информировать… На сегодня каких-то других решений не было", — сказал он журналистам.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия заболеванию коронавирусом. При этом регионам было дано право установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и/или продлить их после 7 ноября.

В друх регионах РФ — Томской и Новгородской областях — нерабочие дни продлены до 15 ноября. Коми, Приамурье, Ульяновская и Курганская области уже допустили возможность продления нерабочих дней на неделю. В России обновлен максимум по числу смертей от COVID

В Кремле призывают ориентироваться на официальные данные Росстата и оперштаба о смертности от коронавируса, а не на газетные публикации, подчеркнул он, ссылаясь на статью в Financial Times, в которой Россия стоит на втором месте после США по смертности от коронавируса.

По словам Пескова, у главы РФ Владимира Путина на этой неделе не запланировано мероприятий или встреч с правительством по ситуации с COVID-19. Он уточнил, что правительство и оперштаб активно работают и проводят заседания, а затем докладывают скоординированное и синхронизированное мнение президенту РФ.