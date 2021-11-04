МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. В начале ноября повысился риск завоза в Россию новых вариантов коронавирусной инфекции, заявил в беседе с радио Sputnik профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко. Он считает, что в этом виновато "головотяпство" некоторых россиян. В России обновлен максимум по числу смертей от COVID

Часть россиян использовали объявленные нерабочими дни для отдыха за границей. По мнению Бутенкова, это может повлиять на эффективность принятых государством мер.

"Снижение заболеваемости будет, но оно могло бы быть еще больше. Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны", — заявил вирусолог.

Он подчеркнул, что россияне, путешествующие по зарубежным курортам в период пандемии, подвергают риску не только себя, но и могут заразить других людей по возвращении домой. Более того, путешественники вполне могут привезти из-за границы новые варианты штаммов.

"Особенно важно, что это могут быть завозы в Россию новых генетических вариантов коронавируса. Потом над ними придется ломать голову специалистам. Для этих вариантов могут потребоваться новые меры профилактики и лечения", — заключил вирусолог.