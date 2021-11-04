ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя — ПРАЙМ. Генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье" были на борту разбившегося под Иркутском Ан-12 во время вылета самолета с Чукотки, сообщил РИА Новости представитель авиаузла. Самолет Ан-12 потерпел крушение под Иркутском

"Да, были двое сопровождающих ООО АТК "Заполярье", которые привезли груз… Это генеральный директор и первый заместитель генерального директора. Они обратно улетали. (На борту самолета) должно быть девять человек — семь (человек) экипаж и двое сопровождающих", — сообщил собеседник агентства, добавив, что информацию о вылете сопровождающих "проверяли по камерам".

"Может быть, они в Якутске вышли? Тоже пока никто не знает об этом, но (с Чукотки) они вылетели (этим бортом)", — уточнил собеседник агентства.

Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродно", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. В России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в самолете могли находиться еще два человека, представители сопровождающей компании "Заполярье".