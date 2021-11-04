МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Отрицательный результат теста на коронавирус свидетельствует о том, что больной больше не заразен. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на комментарий заместителя директора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой.

"В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики на наличие вируса говорит о том, что больной больше не заразен. В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка, полоскание горла и промывание носа перед процедурой, нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату у выделяющего возбудитель пациента", — отметила она.

Руженцова напомнила, что высокая чувствительность применяемых сейчас тест-систем и отработанная техника свели частоту таких ложноотрицательных тестов до минимума. Россиянам рассказали о причинах пугающего побочного эффекта после COVID

Помимо этого, доктор пояснила, что у пациентов с пневмонией или поражением других органов COVID может находиться в соответствующих тканях и не обнаруживаться в мазке из носоглотки, однако в подобных случаях передача возбудителей окружающим маловероятна, поскольку эти больные, как правило, получают соответствующую терапию в стационарах.