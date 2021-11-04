МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 40 217, до 8 673 860, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 40 217 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 532 (8,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 8 673 860 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,47%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (6305), Санкт-Петербурге (3271), Подмосковье (2732), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1 Москва 6305, 2 Санкт-Петербург 3271, 3 Московская область 2732", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области — 39, Чукотском автономном округе — 18, Ненецком автономном округе — 16. Россиянам рассказали о причинах пугающего побочного эффекта после COVID

За сутки в России выписаны 31 928 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 477 366 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 31 928 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 7 477 366", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки выписано 6633 человека, в Санкт-Петербурге — 3354, в Подмосковье — 3285.

В РФ зафиксирован максимум смертей пациентов с COVID-19 за сутки — 1195, всего за пандемию скончались 243 255 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 1 195 смертей… За весь период по России умерло 243 255 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 97, Санкт-Петербурге — 75, Подмосковье — 52.