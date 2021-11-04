МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Режим нерабочих дней введен в России, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции. Разумнее всего использовать свободное время для укрепления здоровья, и правильное питание может очень в этом помочь. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на комментарий врача-диетолога, профессора Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргариты Королевой.

"Безусловно, надо отдавать предпочтение натуральным продуктам. Обязательно должны быть источники белка — мясо, рыба, птица. А также зерновые, крупы, при хорошей переносимости — молочные продукты. Ешьте побольше овощей: осенью рынок переполнен продуктами, которые представляют собой натуральную "аптеку". Давайте вернемся к традиции готовить еду дома, это позволит не только насыщаться, но и сохранить здоровье в столь ответственный момент", — предложила она. Россиянам рассказали, что делать, если на кассе у вас не принимают купюры

Королева также посоветовала ничего не есть после 19 часов вечера, чтобы дать возможность организму отдохнуть. Кроме того, в нерабочие дни важно не забывать о физической активности.

"Физические нагрузки стимулируют скорость метаболических процессов, обеспечивают профилактику набора веса, поддерживают иммунитет, благодаря им регенерируются ткани, поддерживается молодость мозга, мобилизуется весь организм. Сейчас много онлайн-занятий (фитнесом — ред.). Либо можно выбрать пробежки, прогулки с домашними животными на свежем воздухе", — сказала врач-диетолог.

Большое значение имеет также сон, на нем нельзя "экономить", добавила она. Ложиться спать лучше не позднее 23 часов, потому что период с 23 часов до 3 часов ночи — лучшее время для сжигания жира и синтеза мышечной массы, объяснила диетолог.

"При неправильном питании и малоподвижном образе жизни человек может существенно прибавить в весе даже за десять дней", подытожила Королева.