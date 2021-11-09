МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом выразил надежду на стабилизацию ситуации с коронавирусом в столице.

По его словам, выявляемость вновь заболевших москвичей после нерабочих дней снизилось на 15%, а количество госпитализаций — на 4%, заболеваемость пневмонией, в том числе коронавирусной, снизилась на 18%. "Нерабочие дни прошли, с 8 числа приступили к нормальной работе. Ситуация в целом улучшается", — сказал Собянин.

Процесс распространения коронавирусной инфекции в Москве замедлился, но необходимо продолжать работу над улучшением ситуации, подчеркнул мэр.

Так, в столице будет совершенствоваться система QR-кодов, пообещал Собянин и напомнил, что московские власти уже ввели QR-коды при посещении музеев и театров.

"Процесс распространения коронавирусной инфекции замедлился. Это, конечно, не говорит о том, что мы должны успокоиться, сложить ручки и смотреть на ситуацию. Конечно, нет", — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Надо дальше работать над тем, чтобы ситуация улучшалась", — добавил Собянин.