Попова заявила об устойчивом росте заболеваемости COVID в трех регионах
В 3 РЕГИОНАХ РФ ИДЕТ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID, В 32 НАБЛЮДАЕТСЯ ПРЕВЫШЕНИЕ СРЕДНЕГО УРОВНЯ — ПОПОВА
https://1prime.ru/health/20211109/835163595.html
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В 3 РЕГИОНАХ РФ ИДЕТ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID, В 32 НАБЛЮДАЕТСЯ ПРЕВЫШЕНИЕ СРЕДНЕГО УРОВНЯ — ПОПОВА
https://1prime.ru/health/20211109/835163595.html
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