МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. С момента окончания нерабочих дней, уровень заболеваемости COVID-19 в Москве снизился на 50% после окончания режима нерабочих дней, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В Минцифры допустили, что система проверки QR-кодов может измениться

При этом число госпитализаций сократилось на 45%", добавила Ракова в интервью на телеканале "Россия 24".

Напомним, что Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия заболеванию коронавирусом. При этом регионам было дано право установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и/или продлить их после 7 ноября.

Москва и Московская область отказались от продления нерабочих дней.