МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Режим нерабочих дней в Москве продлеваться не будет, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова в среду.

По его словам, динамика заболеваемости COVID-19 в городе стабилизировалась. Речь идет, в частности, о выявляемости инфекции и госпитализации больных с тяжелой формой течения болезни.

"Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут", — сказал мэр.

Уточняется, что принятые ранее коронавирусные ограничения продолжат действовать. Среди них домашний режим пожилых граждан, требование к московским предприятиям о переводе на удаленный режим работы 30% сотрудников, а также возможность посещения музеев и театров Москвы только при предъявлении QR-кодов. Кремль сообщил об отсутствии решения о продлении нерабочих дней

Кроме того, Сергей Собянин напомнил москвичам о неообходимости вакцинироваться.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия заболеванию коронавирусом. При этом регионам было дано право установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и/или продлить их после 7 ноября.

Режим нерабочих дней уже продлили в Новгородской, Томской, Курской и Челябинской областях. Коми, Приамурье, Ульяновская и Курганская области допустили возможность продления нерабочих дней на неделю.