ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя — ПРАЙМ. Информация о том, что иммунитет, сформировавшийся у переболевших коронавирусом людей, слабее, чем иммунитет после вакцинации, не соответствует действительности. Об этом заявил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.
Уровень иммунитета зависит от работы иммунной системы человека, уточнил специалист. По его словам, не имеет значения, приобрел человек иммунитет после заболевания или в результате вакцинации.
Иммунитет, приобретенный после вакцинации, достается человеку более легко, в то время как болезнь оставляет длительные последствия для здоровья, подчеркнул Козловских.
"Поэтому, конечно, приобретать иммунитет через заболевание для человека более опасно", — резюмировал врач.
Ранее медицинский директор Лабораторной службы "Хеликс" Дмитрий Денисов рассказал, что можно и нельзя есть и пить перед вакцинацией.
https://1prime.ru/health/20211122/835288950.html
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