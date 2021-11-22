ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя — ПРАЙМ. Информация о том, что иммунитет, сформировавшийся у переболевших коронавирусом людей, слабее, чем иммунитет после вакцинации, не соответствует действительности. Об этом заявил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских. Врач-невролог раскрыл природу одного из последствий COVID-19

Уровень иммунитета зависит от работы иммунной системы человека, уточнил специалист. По его словам, не имеет значения, приобрел человек иммунитет после заболевания или в результате вакцинации.

Иммунитет, приобретенный после вакцинации, достается человеку более легко, в то время как болезнь оставляет длительные последствия для здоровья, подчеркнул Козловских.

"Поэтому, конечно, приобретать иммунитет через заболевание для человека более опасно", — резюмировал врач.

Ранее медицинский директор Лабораторной службы "Хеликс" Дмитрий Денисов рассказал, что можно и нельзя есть и пить перед вакцинацией.