МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналисам о самочувствии Владимира Путина после ревакцинации от коронавируса. Врач сравнил иммунитет после COVID и после вакцины

По его словам, глава государства чувствует себя нормально.

Напомним, что Путин ревакцинировался от COVID-19 "Спутником Лайт" в воскресеньк 21 ноября. Об этом он сообщил в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Читайте также: Раскрыто предназначение секретной кнопки на столе Путина