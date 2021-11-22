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Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналисам о самочувствии Владимира Путина после ревакцинации от коронавируса. По его словам, глава государства чувствует... ПРАЙМ, 22.11.2021
общество , здоровье, новости, владимир путин, дмитрий песков, пандемия, covid-19, вакцинация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналисам о самочувствии Владимира Путина после ревакцинации от коронавируса.
По его словам, глава государства чувствует себя нормально.
Напомним, что Путин ревакцинировался от COVID-19 "Спутником Лайт" в воскресеньк 21 ноября. Об этом он сообщил в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.
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