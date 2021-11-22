МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Включение вакцинации от коронавируса в национальный план прививок пока не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россиянам рассказали, как часто нужно ревакцинироваться от коронавируса

По его словам, на этот счет имеются определенные мнения специалистов, но в официальном плане эта тема сейчас не обсуждается.

Ранее генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков сообщал, что оптимальные сроки ревакцинации укладываются в период 6-8 месяцев с момента прошлого контакта с вирусом или после предыдущей прививки.