МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Уже 165 школ в 39 российских регионах ввели карантинные меры из-за распространения коронавируса, следует из данных, размещенных в Telegram-канале Минпросвещения РФ. На объектах Москвы усилен контроль за соблюдением COVID-мер

Вчера подобные меры сохранялись в 111 школах, на дистанционном режиме обучались 6,9% школьников.

Ситуация по ограничениям работы школ в связи с COVID-19 и сезонными ОРВИ остается стабильной, подчеркивает ведомство.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что российским регионам поручено утвердить графики работы школ и детских садов, а работодателям — максимально перевести сотрудников на дистанционную работу для сдерживания распространения коронавируса в стране.

За последние сутки в России было выявлено более 74,6 тысячи новых случаев коронавируса, умерли 657 пациента.