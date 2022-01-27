МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Обозначенные учеными в Китае риски распространения среди людей коронавируса NeoCov носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения, сообщили РИА Новости в центре "Вектор".
Ранее в ЮАР обнаружили новый коронавирус, получивший название NeoCoV. Согласно данным исследования китайских ученых, NeoCoV может проникнуть в человеческую популяцию.
Специалисты научного центра "Вектор" ознакомились с результатами исследования. По их мнению, речи о появлении нового коронавируса, который сможет активно распространяться среди людей, сейчас не идет.
"Обозначенные китайскими специалистами риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения", — отметили эксперты.
https://1prime.ru/health/20220127/835903001.html
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