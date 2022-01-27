МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Глава исполкома Общероссийского Народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой поручить Росздравнадзору и ФАС установить максимальную возможную стоимость ПЦР-тестов в регионах и решить проблему доминирования частных лабораторий на этом рынке, соответствующее обращение имеется в распоряжении РИА Новости. Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по COVID-19

"Просим поручить Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести мониторинг розничных цен на тесты ПЦР в субъектах Российской Федерации в целях выявления необоснованного роста их стоимости в отдельных регионах России и последующего установления предельных отпускных цен на тесты ПЦР, а также Федеральной антимонопольной службе провести проверку на предмет выявления коллективного доминирования частных лабораторий на рынке", — говорится в письме к председателю правительства.

Так, ОНФ провела выборочный мониторинг ситуации, связанной с оказанием медицинской помощи зараженным COVID-19, в том числе стоимости ПЦР-тестов. Подчеркивается, что представителями Народного фронта 18-19 января была проведена проверка 477 государственных и частных медицинских учреждений в 204 населенных пунктах в 85 субъектах страны. По итогам исследования было выявлено, что цены на проведение теста ПЦР значительно расходятся в зависимости от региона, говорится в обращении. Так, по представленным данным, стоимость теста ПЦР в 13 субъектах России превышает 2 тысяч рублей, в 11 регионах — 2,5 тысячи рублей, в остальных регионах цена тестирования ниже 2 тысяч рублей. В частности, в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа — 4 727 рублей, в Южно-Сахалинске Сахалинской области — 3 290 рублей, в г. Челябинске Челябинской области — 3 100 рублей.

"Таким образом, разница в цене теста ПЦР может достигать 500 процентов", — отметили в ОНФ.

По мнению экспертов фронта, такие различия в стоимости ПЦР-теста создают неравные условия для зараженных COVID-19. В частности, в ОНФ отметили, что могут присутствовать "признаки коллективного доминирования на рынке тестов ПЦР ряда частных медицинских организаций" из-за нарастающего спроса, а также малого числа поставщиков материалов для тестирования, что в свою очередь приводит к искусственному увеличению цен на тесты ПЦР.

"Данная проблема усугубляется тем, что из-за наличия больших очередей на проведение теста ПЦР в государственных медицинских учреждениях граждане вынуждены обращаться в частные медицинские учреждения и, соответственно, оплачивать необходимые медицинские процедуры за свой счет", — подчеркнули в организации.