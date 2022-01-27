МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. За сутки в России подтверждено 88 816 новых случаев COVID-19, умерли 665 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 88 816 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 665 человек", — говорится в сообщении.

Более 12,8 тысячи россиян с коронавирусом госпитализированы за сутки, это на 4,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Три города с максимальным числом заражений в стране:

Москва — 26586

Санкт-Петербург — 11808

Московская область — 7182

"Количество госпитализаций за сутки составило 12 807 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,8%", — говорится в сообщении. В Москве зафиксировали рекордное число заразившихся коронавирусом

Согласно сообщению, рост госпитализаций отмечен в 44 регионах, снижение — в 39, без изменений показатель остался в двух регионах страны.

За сутки в России выздоровели от COVID 29 754 человека, на 5,5% больше, чем накануне.

Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется уже в 74 регионах России.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в статистике заболеваемости COVID-19 в России на штамм "дельта" приходится 47,9%, а на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы — 52,1%.