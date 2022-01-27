МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. На данный момент предпосылок к возникновению штамма, который вытеснит "омикрон", нет, но они могут быть, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. В России выявили 88 816 новых случаев COVID-19

Он подчеркнул, что с каждым новым случаем болезни появляется возможность мутации вируса, так как он изменяется именно в клетках организма человека, а не в воздухе.

"Другое дело, что появится ли какой-то штамм, который способен в ближайшее время вытеснить "омикрон", тоже самое — таких предпосылок на сегодняшний день нет, но они вполне вероятны", — пояснил эксперт.

В то же время, по его словам, рост заболеваемости увеличивает вероятность мутаций COVID-19, появление новых штаммов обосновано. В Москве зафиксировали рекордное число заразившихся коронавирусом

"Абсолютно верно, с каждым новым случаем заболевания у нас появляется вероятность того, что будет происходить изменчивость вируса. Учитывая, что вирус меняется не в воздухе, пока летит от одного человека к другому, а при производстве новых вирусных частиц, что происходит только в клетках организма человека. Поэтому появление штаммов вполне обосновано", — подчеркнул Вознесенский, отвечая на вопрос, увеличивается ли вероятность мутации вируса с ростом числа заражаемых людей.

За сутки в России зарегистрировано 88 816 новых случаев COVID-19. Накануне, выступая в ходе совещания президента России с членами правительства, вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что объемы секвенирования возбудителей коронавируса в России планируется увеличить, чтобы своевременно выявлять новые мутации, в случае их возникновения.