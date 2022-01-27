МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Заболеваемость COVID-19 в России растет, необходимо обеспечить стабильную работу поликлиник, для этого им будет выделено дополнительно около 7 миллиардов рублей, заявил председатель правительства Росси Михаил Мишустин. Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по COVID-19

"Показатели заболеваемости, к сожалению, растут. Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники. Основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу", — сообщил он в ходе заседания правительства в четверг.

По словам Мишустина, сумма средств превысит 7,3 миллиарда рублей. Он отметил, что за счет этих денег будет оказываться бесплатная первичная помощь по полисам ОМС. Премьер также возложил на минздрав контроль за трансфертами.