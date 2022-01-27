МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Говорить о новой серьезной угрозе для человечества из-за вируса NeoCoV рано, о нем известно уже достаточно давно, его геном был расшифрован еще в 2014 году, отметила кандидат химических наук, руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. Ученый: не можем сказать, что "омикроном" все закончится

Риск перехода на людей коронавируса NeoCoV, который ранее был обнаружен в ЮАР, обнаружили китайские ученые. Препринт исследования размещен на bioRxiv. В работе отмечается, что для взаимодействия с человеческим организмом вирусу необходима определенная мутация, на данный момент он несет угрозу только летучим мышам. По данным ученых, все случаи распространения этой группы вирусов необходимо подробно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей.

"Прежде всего, следует отметить, что NeoCoV не является новым коронавирусом. Он известен достаточно давно, первично обнаружен в фекалиях летучих мышей в Южной Африке, а полный геном его был расшифрован еще 2014-м", — пояснила Черкашина журналистам.

Она отметила, что теоретически многие вирусы могут начать распространяться среди людей, это вопрос вероятности, но происходит это редко.

"Говорить о том, что это новая большая опасность для всего человечества, абсолютно преждевременно. Для окончательных выводов вопрос требует дальнейшего всестороннего изучения", — пояснила Черкашина.